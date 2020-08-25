В Черновцах люди вышли на улицу, чтобы защитить свои права.

Украинские бизнесмены вышли на протест против ужесточения карантина. Об этом сообщили местные журналисты из издания УНИАН. В СМИ отметили, что в Черновцах предприниматели, фотографы и музыканты организовали митинг под названием "Голодный карантин". На улицы города вышли около 150 протестующих.

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В руках возмущенных бизнесменов оказались плакаты с надписями "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?" и "Кто будет платить коммунальные услуги?". Активисты возмущены тем, что Черновцы попали в "красную" зону. Это означает, что местные власти ужесточят карантинные требования, вызванные пандемией коронавируса. Меры коснутся заведений общепита, вещевых рынков, образовательных центров.

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Видео: Youtube/Pachtet