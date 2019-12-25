Украинская экс-министр заявила, что страна "трещит по швам"

Елена Лукаш считает, что страну "феодализируют".

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране. Об этом чиновница сообщила в рамках выступления на местном телеканале "112 Украина". По словам эксперта, успех региональных политических партий на выборах говорит о том, что в стране отсутствует партия государственного масштаба. Из-за этого власти проводят "феодализацию" Украины.

Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина Елена Лукаш, экс-министр юстиции Украины

Эксперт напомнила, что жители Украины тяжело переживают экономические последствия пандемии коронавируса. Они надеются на то, что центральная власть разберется с проблемами, а также полагаются на местных лидеров.

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