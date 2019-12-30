Украинских политиков обвинили в разделении детей на три сорта

В стране есть украиноязычные, русскоязычные и дети, которые разговаривают на языках ЕС.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что принятый в июле 2019 года закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни так и не был пересмотрен.

Лукаш отметила, что вместо этого в стране появляются новые законы, которые продолжают раскалывать общество в языковом плане. По ее словам, детей поделили на три сорта по языку – украиноязычных, русскоязычных и тех, кто разговаривает на языках ЕС. Экс-министр призвала украинских властей ввести в стране либеральное языковое законодательство, где каждый чувствовал бы себя равным среди равных.

Ранее мы писали, что политолог раскритиковал выступление Зеленского в Польше.

Видео: YouTube / NEWSONE, 112 Украина