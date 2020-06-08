Елена Лукаш обвинила действующую власть в бездействии.

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса. Об этом бывший глава Министерства юстиции Елена Лукаш рассказала журналистам телеканала "112".

Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться Елена Лукаш, украинский политик

По словам экс-руководителя профильного ведомства, правительство Украины на данный момент не предпринимает никаких шагов для того, чтобы "хотя бы прекратить боевые действия". Лукаш заметила, что администрация Владимира Зеленского продолжает "имитировать некоторые игры" в то, что занимается урегулированием ситуации и мирным процессом.

Напомним, что согласно отчетам, предоставленным ОБСЕ, ВСУ занимаются на территории ЛНР и ДНР "пытками, грабежами и насилием".

Украина предложила формат переговоров по Донбассу без России.