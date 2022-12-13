Украинка Апанасенко отказалась от фото рядом с россиянкой Линниковой на "Мисс Вселенная"

Виктория Апанасенко не позволила Анне Линниковой встать рядом с собой на фотосессии.

Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" не подпустила российскую представительницу к себе во время общего фотографирования. Модель Виктория Апанасенко отказалась стоять вместе с "Мисс Россия – 2022" Анной Линниковой. Журналисты отметили, что россиянка пыталась встать около украинки, но та заметила приближение девушки. В результате ей удалось "избежать скандала и неверного впечатления", пишут западные СМИ. В прессе уточнили, что во время подготовки к фотографированию украинка схватила за руку рядом стоящую участницу, чтобы та не стала уступать место россиянке. Далее Апанасенко попросила "Мисс Колумбию" поменяться с собой местами местами.

Напомним, что еще в 2022 году Виктория Апанасенко призвала организаторов "Мисс Вселенной" лишить россиянку участия в мероприятии и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".

"Мисс Россия — 2022" Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная".

Фото и видео: Telegram / Хайлайт