Еще один местный житель смог выжить, он госпитализирован.

Украинец взорвал на отдыхе гранату и убил троих товарищей. Об этом рассказал в собственном аккаунта на Facebook глава региональной государственной администрации Андрей Прокопенко. Он отметил, что трагедия произошла в селе Новый Быков Черниговской области. Национальная полиция получила информацию о произошедшем 30 июля.

По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один госпитализирован Андрей Прокопенко, представитель местной администрации

На данный момент известно, что жертвами стали мужчины 43-х и 58-ми лет, а также 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, находится в больнице. на месте взрыва работает следственная группа.

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Видео: YT / TCH