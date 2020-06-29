Отдыхающий пришел на пляж Азовского моря с гранатой.

Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео. Ролик выложили представители Telegram-канала "Это Запорожье". По данным очевидцев, на территории Запорожской области правоохранительные органы поймали мужчину, который решил посетить пляж вооруженным.

Ну, конечно, как же в Кирилловку без гранаты. А что вы берете необычного на море? автор поста

На кадрах видно, что полиция валит злоумышленника на землю. Отдыхающий пытается оказать сопротивление представителям закона, а также нецензурное выражается. В СМИ уточнили, что инцидент произошел в поселке Кирилловка на берегу Азовского моря.

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Видео: Telegram/Это Запорожье