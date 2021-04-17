Нетрезвый пассажир сбежал до приезда полиции.

Украинец избил кондуктора и сбежал из автобуса через форточку. Об этом сообщил на собственной странице на Facebook заместитель директора предприятия "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль. По информации от специалиста, криминальный инцидент зафиксирован в общественном транспорте города Черкассы. Молодой человек отказался платить за проезд, а после напал на кондуктора.

Вот так уходят нарушители до приезда полиции. Заяц, который еще и ударил кондуктора. Тарас Хвыль, заместитель директора предприятия "Черкассыэлектротранс"

На представленных кадрах видно, что злоумышленник сначала влез на пассажирские сидения, а после растолкал других людей и вылез из автобуса через форточку. На проезжей части украинец показал оставшимся в транспорте людям неприличный жест. Позже было установлено, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сделали замечание по поводу внешнего вида и спущенных штанов. После этого женщина-кондуктор получила удар ногой по спине. До приезда полиции нарушитель спокойствия успел сбежать.

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Фото и видео: Facebook/Тарас Хвиль

