Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы

Пострадали десять человек.

Пассажирский автобус врезался в мачту освещения на Марксистской улице в Москве. Об этом рассказали представители столичного департамента транспорта в собственном Telegram-канале. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что пострадавшими из-за ДТП считаются десять человек. Инцидент зафиксирован в 07:37 по местному времени. После удара о фонарный столб транспортное средство не загорелось. Разлив топлива также не произошел.

Пострадали девять пассажиров и один водитель - он зажат. Проводится деблокация. Пострадавшие осматриваются медиками. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Пострадавшие пассажиры осматриваются медиками. Чиновники из Мосгортранса проведут служебное расследование по аварии. По предварительной информации, шофер неожиданно почувствовал себя плохо. Предрейсовый осмотр он проходил.

На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль.

Фото и видео: Telegram/Дептранс Москвы

