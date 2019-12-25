На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль

Движение по участку осуществляется по встречной полосе.

На Фрунзенской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль Об этом сообщили представители столичного департамента по транспорту в собственном Telegram-канале. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время движение автомобилей направлено по встречной полосе дороги.

На Фрунзенской набережной в районе дома 38/1 загорелся автомобиль на проезжей части. На месте работают городские службы. Движение не затруднено. пресс-служба дептранса Москвы

В дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда.

Фото: Telegram/Дептранс. Оперативно