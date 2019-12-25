На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль

На Фрунзенской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль Об этом сообщили представители столичного департамента по транспорту в собственном Telegram-канале. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время движение автомобилей направлено по встречной полосе дороги.
На Фрунзенской набережной в районе дома 38/1 загорелся автомобиль на проезжей части. На месте работают городские службы. Движение не затруднено.
пресс-служба дептранса Москвы
В дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда.
Фото: Telegram/Дептранс. Оперативно
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