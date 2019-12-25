Руслан Бортник оценил антиправительственные настроения в стране.

Украине предрекли новый Евромайдан. Такое мнение в эфире местного телеканала "Перший Незалежний" высказал политолог Руслан Бортник. По словам специалиста, сейчас в стране наблюдается рост антиправительственных настроений и низкий рейтинг президента Владимира Зеленского. Это может привести к протестным акциям уже в начале 2022 года. Если на митинг выйдет свыше 50 тысяч человек, то силовики не смогут оборонять офис главы государства из-за низкой лояльности населения. При этом 30% из населения страны, являющиеся сторонниками политики Зеленского, не могут защитить лидера.

У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами. Руслан Бортник, украинский политолог

Эксперт уточнил, что антиэлекторат украинского лидера состоит из людей, готовых принимать активное участие в протестах. Сейчас любая ошибка в решениях руководства Киева может стать сигналом для оппозиции и спусковым механизмом для взрывоопасного развития" ситуации. Наибольший риск возникновения протестов прогнозируется в феврале или марте следующего года. Именно в этот период граждане Украины столкнутся с ростом платежей за ЖКУ, будут опустошены местные газохранилища, а на Донбассе, по мнению политолога, начнется новый виток кризиса.

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Фото: YouTube / НАШ