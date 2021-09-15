Руслан Бортник оценил шансы Киева в противостоянии Москве.

Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал политолог Руслан Бортник. По мнению специалиста, вооруженный конфликт против Москвы не имеет шансов на победу для Киева. Эксперт уверен, что Украина только приближает кризис собственной государственности, предпринимая попытки спровоцировать Москву на агрессию.

Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов. Руслан Бортник, украинский политолог

Политолог заметил, что на данный момент официальные власти Киева осознают необходимость войны. Он заметил, что противостояние должно способствовать государственному усилению в сфере международной дипломатии. Это нужно для достижения более выгодного мира.

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Фото и видео: YouTube / НАШ