На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США

Руслан Бортник назвал два фактора, на которые ориентируется Вашингтон.

На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус стратегического союзника США. В эфире местного телеканала "НАШ" политолог Руслан Бортник заявил о том, что Вашингтон прекрасно понимает, что если предоставить такой статус Киеву, то украинские политики станут им злоупотрелять. В частности, речь идет о том, что они будут требовать от американцев расширения военного и прочего присутствия на территории своей страны.

США чудесно понимают, что это – вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан. США чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар полезут на пальму. Руслан Бортник, украинский политолог

Эксперт заметил, что сейчас фиксируется налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном. Этот фактор является еще одной причиной, почему Америка не предоставит Укарине статуса стратегического партнера.

На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным.

Фото: YouTube / НАШ