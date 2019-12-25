Политолог назвал условие для того, чтобы президент переизбрался на новый срок.

На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным. Политолог Руслан Бортник в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал о том, что без встречи с российским коллегой и нормализации отношений с Москвой украинскому лидеру не удастся переизбраться на второй срок. При этом для Владимира Путина личное общение с Владимиром Зеленским является бессмысленным мероприятием, в то время как второй стороне это очень нужно.

Стратегически" для Зеленского встреча с российским лидером важна из-за того, что без нормализации отношений с Россией "переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет. Руслан Бортник, украинский политолог

Эксперт заметил, что одним из банальных результатов встречи Путина и Зеленского является демонстрация миру и украинцам, что президент способен добиваться успехов в мирном урегулировании конфликтов. Бортник напомнил, что экс-глава страны Петр Порошенко пытался переизбраться на новый срок без попыток налаживания отношений с Москвой. При этом РФ не способна продвинуть на Украине собственного кандидата на украинских выборах, но при этом она якобы обладает "ключевыми правоохранителями", которые влияют на обстановку в соседнем государстве.

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