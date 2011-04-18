ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в операции по задержанию россиян в Минске

В ведомстве подчеркнули, что похищение граждан РФ с территории третьей страны расценивается как акт государственного терроризма.

В Федеральной службе безопасности России подтвердили данные источника телевизионного канала CNN о том, что Соединенные Штаты оказали помощь Киеву по задержанию россиян в Минске в 2020 году. Об этом рассказал в беседе с ТАСС представитель ведомства.

Интервью CNN дал экс-сотрудник украинской разведки. По словам собеседника телеканала, Соединенные Штаты помогали Украине технической поддержкой, денежными средствами, а также проведением консультаций, чтобы указанная операция обернулась успехом. Американская сторона опровергла это заявление и назвала его попыткой переложить часть вины за проваленную миссию на Вашингтон.

Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной. из комментария представителя ФСБ

Собеседник агентства подчеркнул, похищение россиян с территории третьей страны расценивается как акт государственного терроризма. По его словам, россиян специально заманили в Белоруссию.

Напомним, по данным источника CNN спецслужбы Украины создали ЧВК и больше года вербовали граждан РФ якобы для работы в Венесуэле, но с тайным намерением переправить их в Киев и предать суду. Таким образом украинские спецслужбы задержали 33 россиян в Белоруссии, которых обвинили в участии в конфликте на Донбассе. Однако вмешательство Белорусии помогло освободить граждан РФ и отправить их на родину.

Ранее спецслужбы задержали в Омске членов радикальной террористической законспирированной группировки.

Фото: Национальная государственная ТРК Белоруссии