Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако

Певца призывали уехать "в свой засранск".

Украинцы набросились на российского певца Филиппа Киркорова в Монако. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "НеМалахов". В СМИ уточнили, что 55-летний артист гулял без охраны в тот момент, когда в его адрес прохожие начали сыпать угрозами. В частности, у звезды шоу-бизнеса хотели узнать "чей Крым". Певца также попросили посмотреть на мальчика, который предположительно является беженцем. Люди стали кричать на артиста, чтобы он уезжал "в свой засранск и там отдыхал", так как в Монако ему нечего делать. Филипп Киркоров не стал отвечать на агрессию прохожих и продолжил свой путь.

Напомним, что 3 августа Филипп Киркоров возглавил рейтинг самых влиятельных музыкантов по мнению российских граждан. Ранее лидером списка несколько лет подряд являлась Алла Пугачева.

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Фото и видео: Telegram / НеМалахов