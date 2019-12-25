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Украинцев призвали не бояться "наступления" России
Сегодня, 10:51
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lesjasap

Украинцев призвали не бояться "наступления" России

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Алексей Резников заявил, что Киев не будет реагировать на провокацию со стороны Кремля.

Украинцев призвали не бояться "наступления" России. Такое заявление сделал местный вице-премьер страны в эфире телевизионной программы "Свобода слова с Савиком Шустером". Ответственный чиновник по вопросу оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал обстановку у государственной границы. Спикер считает, что своими действиями Москва только пытается посеять панику среди граждан соседнего государства.

То, что мы слышим, — это элемент информационной войны, что является элементом гибридной войны. Это создание этого возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны.

Алексей Резников, вице-премьер Украины

Украинский вице-премьер заметил, что Киев не станет отвечать на провокации со стороны Кремля, а также давать повод для того, чтобы противник получил шанс для наступления со стороны северного соседнего государства.

На Украине сочли невозможным повторение трагедии Сребреницы на Донбассе.

Теги: алексей резников, донбасс, провокация
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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