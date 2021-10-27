Украинцам посоветовали запасаться навозом

Граждан страны призвали рассчитывать только на себя, а не на власть, которая допустила дефицит энергоресурсов.

Депутат Верховной рады Михаил Волынец посоветовал жителям Украины запасаться навозом. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "НАШ".

По мнению парламентария из-за нехватки энергоресурсов население в ближайшее время перейдет на отопление своего жилья кизяками – высушенным/переработанным навозом.

Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть. Михаил Волынец, депутат Рады

Несколько депутатов Рады ранее призывали ввести в стране чрезвычайное положение в энергетике. Отмечается, что в стране наблюдается рост цен на холодную и горячую воду, а также дефицит газа и угля.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому придется встретиться с его российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита голубого топлива в стране. По его мнению, украинский лидер начал готовить сценарий прямых поставок газа из РФ еще летом, когда осознал, что нехватки топлива не избежать.

Видео: Youtube/НАШ