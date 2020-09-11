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Украина заявила об обстрелах на Донбассе

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В ООС рассказали о трех зафиксированных нарушениях перемирия за сутки.

Украина заявила об обстрелах на Донбассе. Об этом военные сообщили на аккаунте в Facebook Штаба Операции Объединенных сил. По данным экспертов, в регионе зафиксировано три инцидента за прошедшие сутки. Один обстрел зафиксирован в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. Там десятого сентября должна была пройти совместная инспекция Киева и ДНР с участием представителей ОБСЕ. Однако мероприятие сорвалось.

Кроме того, два вражеских обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь из стрелкового оружия

сообщение ООС

Напомним, что 10 сентября Киев и ДНР обвинили друг друга в выдвижении невыполнимых требований, в результате которых пришлось отменить совместную инспекцию территории.

Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений.


 

Видео: YT / Пресс-служба УНМ ДНР

Теги: донбасс, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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