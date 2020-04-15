Его успешно эксплуатировали во время боевых действий во время конфликта на Донбассе.

Украина вооружилась беспилотной "Фурией". Министерство обороны Украины приняло на вооружение новый разведывательный беспилотник. Его разработала "Атлон Авіа". Устройство получило название "Фурія".

Приказ о поставке беспилотника на вооружение подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Перед зачислением в ряды боевых орудий, беспилотник прошёл множество тестовых испытаний. Также его успешно эксплуатировали во время боевых действий во время конфликта на Донбассе.

Ранее на Украине допустили нанесение ракетного удара по России. Об этом рассказал глава Павлоградского химического завода в интервью censor.net. Напомним, что данное предприятие занимается производством, переработкой и утилизацией ракетного топлива.

Видео: Youtube/Defense Express Channel