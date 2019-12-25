Украина вышла из нескольких соглашений СНГ. Об этом пишут "РИА Новости".
Речь идёт о соглашениях о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о сотрудничестве в области ветеринарии. Первый из договоров был подписан в Минске в 2001. Его цель — предотвращение завоза и распространения карантинных и прочих инфекций.
Соглашение о ветеринарии было подписано в 1993 году. Оно должно было помочь странам содружества совместно противостоять распространению инфекционных болезней животных.
Также правительство Украины денонсировало соглашение о создании Координационного совета по карантину растений.
Ранее мы писали, что русские школы на Украине переведут на украинский язык.
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