Соглашение о ветеринарии было подписано в 1993 году.

Украина вышла из нескольких соглашений СНГ. Об этом пишут "РИА Новости".

Речь идёт о соглашениях о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о сотрудничестве в области ветеринарии. Первый из договоров был подписан в Минске в 2001. Его цель — предотвращение завоза и распространения карантинных и прочих инфекций.

Соглашение о ветеринарии было подписано в 1993 году. Оно должно было помочь странам содружества совместно противостоять распространению инфекционных болезней животных.

Также правительство Украины денонсировало соглашение о создании Координационного совета по карантину растений.

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