Русские школы на Украине переведут на украинский язык. Об этом пишет Strana.ua.
Отмечается, что по новому российскому законодательству все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, должны переходить на украинский язык обучения детей. При этом первые классы пока что набирают как с украинским, так и с русским языком преподавания.
Руководство украинских школ планирует с каждым годом увеличивать долю предметов, которые будут преподаваться на украинском. В старших классах процент таких уроков будет составлять 80%.
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