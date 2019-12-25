Руководство украинских школ планирует с каждым годом увеличивать долю предметов, которые будут преподаваться на украинском.

Русские школы на Украине переведут на украинский язык. Об этом пишет Strana.ua.

Отмечается, что по новому российскому законодательству все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, должны переходить на украинский язык обучения детей. При этом первые классы пока что набирают как с украинским, так и с русским языком преподавания.

Руководство украинских школ планирует с каждым годом увеличивать долю предметов, которые будут преподаваться на украинском. В старших классах процент таких уроков будет составлять 80%.

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