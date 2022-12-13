Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Ренат Карчаа рассказал об обстановке на территории Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины усилили давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24". Специалист объяснил журналистам, что в 2023 году противник еще не вел обстрелов режимного объекта, расположенного на территории Запорожской области, но при этом киевский режим сосредоточил свое внимание на финансирование саботажа и оскорблениях и унижении чести и достоинства в публичном пространстве и социальных сетях, открытых информационных площадках сотрудников ЗАЭС.

Да, с артиллерийскими обстрелами стало значительно тише – их практически нет. Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Ренат Карчаа, глава "Росэнергоатома"

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

