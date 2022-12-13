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Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

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Ренат Карчаа рассказал об обстановке на территории Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины усилили давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".  Специалист объяснил журналистам, что в 2023 году противник еще не вел обстрелов режимного объекта, расположенного на территории Запорожской области, но при этом киевский режим сосредоточил свое внимание на финансирование саботажа и оскорблениях и унижении чести и достоинства в публичном пространстве и социальных сетях, открытых информационных площадках сотрудников ЗАЭС.

Да, с артиллерийскими обстрелами стало значительно тише – их практически нет. Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику.

Ренат Карчаа, глава "Росэнергоатома"

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
 

Теги: запорожская аэс, ренат карчаа, росэнергоатом
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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