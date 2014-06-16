Украина укрепит границы с РФ на случай "вооруженной агрессии"

Работы по усилению проводятся в Сумской области.

Государственная пограничная служба Украины заявила об укреплении границы с Россией на случай "вооруженной агрессии". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В частности, работы по усилению проводятся в Сумской области. Первоочередной задачей пограничных групп является обустройство противотранспортных заграждений. Не исключается, что в будущем в приграничной зоне будут установлены и другие элементы для обеспечения охраны.

В настоящее время проводятся работы по учету земельных участков, которые находятся на расстоянии от 30 до 50 метров от госграницы. Здесь планируется установить заграждения для защиты государства от нелегальных мигрантов, террористов, контрабандистов и прочих нежелательных лиц.

Ранее в США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией.

Видео: Youtube / Державна прикордонна служба України

