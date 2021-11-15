Генсек НАТО: Россия концентрирует войска на границе с Украиной

Столтенберг призвал Москву к прозрачности "на фоне ситуации у границ с Украиной".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия концентрирует войска на границе Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Столтенберг потребовал от российских властей прекратить поддерживать "боевиков" на Донбассе, а также призвал Москву к прозрачности "на фоне ситуации у границ с Украиной".

НАТО наблюдает значительную и необычную концентрацию российских вооруженных сил на границе Украины, альянс мониторит ситуацию. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он отметил, что " агрессивные действия со стороны РФ" вызовут большую озабоченность у военно-политического блока.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал алармистскими данные о подготовке вторжения на Украину. По мнению политика, тревога Запада о том, что Москва якобы готовит новое вооружения для нападения на Киев сильно преувеличена.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine