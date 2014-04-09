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Путин назвал алармистскими данные о подготовке вторжения на Украину
Сегодня, 13:55
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Путин назвал алармистскими данные о подготовке вторжения на Украину

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Президент оценил вероятность нападения РФ на Украину.

Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими данные о подготовке вторжения на Украину. Такую позицию глава государства огласил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-24". По мнению политика, тревога Запада о том, что Москва якобы готовит новое вооружения для нападения на Киев сильно преувеличена. Он прокомментировал публикации в иностранных СМИ о возможном нападении РФ на Украину.

Я вот этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть..

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что заявления о возможном введении Вооруженных сил России на украинскую территорию ведутся на фоне незапланированных американских и натовских военных учений в акватории Черного моря. Для Москвы такие действия со стороны Североатлантического альянса являются крупным вызовом и угрозой.

Путин заявил о долге властей защищать аватары россиян в метавселенных.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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