Президент оценил вероятность нападения РФ на Украину.

Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими данные о подготовке вторжения на Украину. Такую позицию глава государства огласил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным для телеканала "Россия-24". По мнению политика, тревога Запада о том, что Москва якобы готовит новое вооружения для нападения на Киев сильно преувеличена. Он прокомментировал публикации в иностранных СМИ о возможном нападении РФ на Украину.

Я вот этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть.. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что заявления о возможном введении Вооруженных сил России на украинскую территорию ведутся на фоне незапланированных американских и натовских военных учений в акватории Черного моря. Для Москвы такие действия со стороны Североатлантического альянса являются крупным вызовом и угрозой.

Путин заявил о долге властей защищать аватары россиян в метавселенных.

Фото и видео: Kremlin.ru