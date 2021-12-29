Госпогранслужба Украины опровергла сообщения о запрете на въезд россиян в страну

В ГПС отметили, что требования для иностранцев, включая граждан РФ, не менялись.

Запрета на въезд граждан России в Украину не было. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил пресс-секретарь украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В средствах массовой информации ранее появились публикации о том, что власти в Киеве приняли решение не впускать россиян на территорию страны. Эти данные в своем Telegram-канале подтвердил накануне депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают. Андрей Демченко, пресс-секретарь ГПС Украины

Он добавил, что ежедневно десяткам иностранцев, включая граждан РФ, отказывают во въезде на Украину "по разным причинам": отсутствие необходимых для пересечения границы документов, неспособность подтвердить цель визита и прочее

Ранее в СМИ появилась информация о том, что западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля.

Фото: dpsu.gov.ua