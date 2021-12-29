СМИ: западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля

Британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины.

Украина закроет воздушное пространство с 14 февраля. Об этом пишет сетевое издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

Отмечается, что к таким мера Киев подтолкнули страховые компании Запада. Накануне в адрес всех мировых собственников воздушных судов было направлено официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине "через 48 часов".

Британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины. Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника. из сообщения собеседника "Страна.ua"

По словам источника, принятие решения о прекращении страхового покрытия началось с момента первых публикаций в средствах массовой информации о "российском вторжении на Украину". Не исключается, что авиационные компании намереваются вывести с территории этой страны все свои воздушные суда.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы из Петербурга в Хибины.

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