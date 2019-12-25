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Украина собирается продолжать разрыв соглашений с Россией
Сегодня, 16:55
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Украина собирается продолжать разрыв соглашений с Россией

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По словам представителя министерства, в стране проводится ревизия документов.

Украина собирается продолжать разрыв соглашений с Россией. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил украинский замминистра иностранных дел страны Василий Боднар.

Боднар уточнил, что до войны у стран было 453 подписанных двусторонних соглашения. Теперь между Россией и Украиной заключено около 300 документов. По мнению замминистра иностранных дел Украины, власти продолжат рассматривать документы, от которых страна в праве отказаться.

Украинские власти пытаются не делать "радикально-эмоциональных" шагов. Они считают, что это может навредить гражданам Украины, проживающих в России.

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Теги: документы, ревизия, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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