По словам представителя министерства, в стране проводится ревизия документов.

Украина собирается продолжать разрыв соглашений с Россией. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил украинский замминистра иностранных дел страны Василий Боднар.

Боднар уточнил, что до войны у стран было 453 подписанных двусторонних соглашения. Теперь между Россией и Украиной заключено около 300 документов. По мнению замминистра иностранных дел Украины, власти продолжат рассматривать документы, от которых страна в праве отказаться.

Украинские власти пытаются не делать "радикально-эмоциональных" шагов. Они считают, что это может навредить гражданам Украины, проживающих в России.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп пригрозил протестующим тюремными сроками за порчу памятников в США.