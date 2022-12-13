Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Там посчитали, что соглашение необходимо разорвать в связи «с коренным изменением обстоятельств».

Кабинет министров Украины решил разорвать соглашение с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М. Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной раде

На Украине посчитали, что соглашение необходимо разорвать в связи "с коренным изменением обстоятельств". Дело в том, что украинские конструкторы бюро "Южное" не могут обеспечивать сервисное обслуживание ракет стратегического назначения.

Напомним, что соглашение было подписано в феврале 2016 года в Москве. Документ предусматривал организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса.

Ранее Piter.TV писал, что Украина заняла 15 место в рейтинге сильнейших армий мира.

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