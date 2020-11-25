Украина продлила на год действие пошлин на российские товары — до конца 2021 года. Решение приняло правительство страны. Об этом пишет ICTV.
Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины.
цитата из проекта постановления правительства Украины
Отметим, что в декабре 2019 года правительство страны также приняло решение продлить пошлины на товары российского происхождения.
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