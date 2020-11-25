  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:44
149
matveyvn
Код вставки плеера

Украина продлила на год действие пошлин на российские товары

0 0

В декабре 2019 года правительство страны также приняло решение продлить пошлины на товары российского происхождения.

Украина продлила на год действие пошлин на российские товары — до конца 2021 года. Решение приняло правительство страны. Об этом пишет ICTV.

Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины.

цитата из проекта постановления правительства Украины

Отметим, что в декабре 2019 года правительство страны также приняло решение продлить пошлины на товары российского происхождения.

Ранее Украину заподозрили в планах повторить "карабахский сценарий" в Донбассе.

Видео: YT / One Man Wolf Pack

Теги: пошлины, товары из россии, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии