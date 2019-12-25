Алексей Резников призвал США ввести новые санкции против РФ.

Украина предложила развернуть на ее территории подразделения ПВО США. Об этом заявил на встрече с главой американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников. Он совершил рабочую поездку в США.

Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет. Алексей Резников, вице-премьер Украины

Киевский представитель заявил, что обеспокоен якобы имеющимися намерениями рФ разместить ядерное оружие в Крыму. Он уверен, что Москве уже удалось де-факто оккупировать акваторию Черного Азовского морей и милитаризировать регион. Резников призвал Вашингтон усилить санкции против компаний, принимающих участие в строительстве и реализации "Северного потока-2".

Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО.

Фото: YouTube / Україна 24