Украина предложила "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа

Российской компании "Газпром" предложили дополнительные мощности для транспортировки природного газа в Европу через Украину.

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон предложил "Газпром" увеличить объёмы транзита газа через Украину в Европу. Для этого украинская сторона предоставить компании дополнительные мощности. Предложение было сделано после прогноза "Газпрома" о сложном сезоне прокачки в этом году.

Как написал Макогон, российской корпорации нужно просто обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности.

Также Киев предлагает альтернативное решение, если Россия не хочет бронировать оборудование.

Если Газпром не хочет резервировать дополнительную транзитную мощность, альтернативное решение - дать европейским трейдерам возможность получать газ на границе Украины-России и продолжать самостоятельно транспортировать его в Европу. Сергей Макогон на своей странице в Facebook

В декабре 2019 года Москва и Киев продлили транзит российского газа через территорию соседней страны до 2024 года с возможностью продлить соглашение ещё на 10 лет. По договору, "Газпром" может перегнать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 году, и 40 млрд кубометров ежегодно в 2021-2024 годах. Контракт предполагает, что российская сторона оплачивает использование оборудования даже в случае, если объемы прокачки были меньше заявленных.

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