Максим Степанов заявил, что соглашение с США будет подписано в ближайшее время.

Украина попросила США приоритетно поделиться вакциной от коронавируса. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства "Українськi Новини" со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова. Чиновник направил просьбу в адрес поверенной в делах Вашингтона Кристины Квин сделать Киев приоритетным кандидатом на поставки американской вакцины от COVID-19. Страна готова получить препарат для тестирования и использования в условиях ЧС.

Ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке нашей страны пресс-служба Минздрава Украины

Степанов уверен, что в ближайшие две недели Киев подпишет соглашение о поставках вакцины. Однако это не гарантирует того, что препарат Украина получит в ближайшие месяцы. Он уточнил, что первая партия произведенной вакцины будет покрывать национальные потребности США.

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