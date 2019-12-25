Если "Северный поток-2" удастся завершить, то, скорее всего, транзит российского газа через Украину прекратится.

Украина получит от транзита газа в 2020 году около двух миллиардов долларов. Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью телеведущей Янине Соколовой.

Украинской компании за транзит заплатит российский "Газпром".

Я думаю, в этом году цифра будет близкой к двум миллиардам долларов. Андрей Коболев, глава НАК "Нафтогаз Украины"

Он подчеркнул, что если проект "Северный поток-2" удастся завершить, то, скорее всего, транзит российского газа через Украину прекратится. Аналогичный сценарий предполагается, когда контракт между РФ и Украиной по транзиту закончится.

Ранее Зеленский заявил о "начале диалога" между Украиной и Россией.