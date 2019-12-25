Украина получит доступ к материалам дела крушения рейса MH17

Такое решение приняли в ЕСПЧ.

Украина получит доступ к материалам дела крушения пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заместителя министра юстиции Киева Ивана Лищина. Чиновник отметил, что Большая палата Европейского суда по правам человека приняла решение о присоединении к делу "Украина против России" жалобы Нидерландов. Речь идет о том, что Украина сможет ознакомиться с необходимыми документами. Ранее в этом представителям страны было отказано из-за тайны следствия.

Напомним, что защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing Олега Пулатова просит допросить главу Украины Арсена Авакова. Адвокат Баудевейн ван Эйк напомнил, что министр опубликовал после крушения малайзийского Boeing 777 на YouTube-канале ролик, в котором показывается предполагаемый удар зенитным ракетным комплексом "Бук" по лайнеру. Юристы считают, что видеозапись вызывает сомнения.

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения рейса MH17.

Фото: Pixabay.com