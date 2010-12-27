Украина показала панораму лунной промышленно-исследовательской базы

Специалисты определились с важными составляющими проекта.

Предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" презентовало на своем сайте панораму лунной промышленно-исследовательской базы. Ее создание анонсировали в минувшем ноябре. Специалисты конструкторского бюро определились с внешним видом, конфигурацией и инфраструктурой базы на нескольких этапах ее функционирования.

Также в бюро выяснили сроки реализации проекта, космическую транспортную систему для перевозки грузов и экипажа на Луну и обратно на Землю, типовые конструкции лунных модулей и средства передвижения по поверхности спутника Земли.

Проект освоения и исследования Луны КБ "Южное" представило в рамках международного тематического симпозиума ассоциации "Лунной деревни". Создание этого союза произошло в 2017 года и на данный момент насчитывает 150 членов из 34 стран. Украинское бюро присоединилось к "Деревне" в прошлом году.

В советское время бюро занималось разработкой ракет "Космос" и "Зенит", межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". Сейчас предприятие производит части для американских ракет.

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