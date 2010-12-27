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Главным цветом 2020 года станет "классический синий"
Сегодня, 13:13
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nastya960

Главным цветом 2020 года станет "классический синий"

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Цветом этого года был "трепещущий, но мягкий "живой коралл".

Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone главный цвет 2020 года. Об этом сообщили на официальном сайте Pantone.

Мы живем во время, в которое необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает "классический синий",

– отметила исполнительный директор института Литрис Эйзман

Цветом этого года был "трепещущий, но мягкий "живой коралл", прошлого - "сложный и созерцательный ультрафиолетовый, предлагающий тайны космоса".

Институт по цвету существует уже более 50 лет.

В Эрарте презентовали книгу основателя музея. Она впервые за 9 лет пообщалась с журналистами.

 

Теги: pantone, синий цвет, цвета
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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