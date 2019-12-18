Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

Ранее такая возможность была заблокирована контрактом между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром".

"Оператор ГТС Украины" подписал с румынской компанией Transgaz межоператорское соглашение, которое разблокировало реверсное направление поставки природного газа. Ранее такая возможность была заблокирована контрактом между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром", действие которого заканчивается в конце 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь у поставщиков "голубого топлива" появилась возможность транспортировать его новым маршрутом. А именно из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

С 1 января в точке "Исакча1-Орловка1" по маршруту Украина-Румыния станет доступна мощность в размере 17,8 млн кубометров газа в сутки. В обратном направлении – 15,8 млн кубометров в сутки.

В ближайшее время между Молдавией и российской компанией "Газпром" может быть также заключено соглашение на поставки природного газа. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.

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