Ограничения против Минска ЕС продлил до марта 2021 года.

Украина поддержала санкции против Белоруссии. Ранее экономические ограничения против Минска были введены Европейским союзом. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. Чиновники отметили, что санкции против Белоруссии продлены. Они будут действовать до конца февраля 2021 года. Под данным постановлением подписались представители Македонии, Черногории, Албании. Эти три государства являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Подпись под документом также поставили дипломаты из Боснии и Герцеговины (страны, которая считается потенциальным кандидатом на вступление в ЕС). Документ поддержали в Лихтенштейне, Норвегии. Политика этих государств обязана будет соответствовать решению Совета ЕС о введенных ограничениях против Белоруссии.

Журналисты украинского телеканала "24 канал" рассказали, что в первую очередь санкции против Минска касаются запрета на продажу в страну вооружения, так как оно может быть использовано для внутренних репрессий со стороны правительства. Определенные ограничения накладываются на отдельных чиновников. Напомним, что впервые санкции против Белоруссии ЕС ввели в 2004 году. Причиной для принятия таких мер стало преследование оппозиции на территории страны.

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