Украина планирует заменить советские Су-27 на бразильские Super Tucano

Контракт на поставку штурмовиков может быть заключен в 2020 году.

Украина планирует заменить Су-27 и МиГ-29 на бразильские Super Tucano. Об этом сообщили журналисты из "Репортера". Они отметили, что техника Военно-воздушных сил страны находится в ужасном состоянии. Киев продолжает использовать самолеты советского производства. Большинство из бортов будет списано в 2025 году.

Утром 11 августа стало известно о том, что Украина рассматривает возможность покупки штурмовиков из Бразилии. Сделка может состояться в рамках программы по модернизированию ВВС страны. Вопрос о приобретении данных самолетов будет решен до конца текущего года.

Напомним, что Super Tucano - это легкий турбовинтовой боевой самолет. Он создан военными для проведения операций против партизанов из Колумбии. Борт может развивать скорость до 590 км в час. Дальность его полета составляет 1330 км. Штурмовик оснащен ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также 20-мм автоматическими пушками и различными видами бомб.

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