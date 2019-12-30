Самолет разбился 8 января.

Украина объявила траур по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Сообщение опубликовали на сайте президента страны Владимира Зеленского.

В четверг, 9 января на территории Украины приспустили государственные флаги на зданиях госучреждений. Также были отменены все концертно-развлекательные мероприятия и внесены изменения в сетку радиовещания и телепередач.

Напомним, что Boieng 737 упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. В результате катастрофы выживших нет. Большинство погибших являются гражданами Ирана и Канады.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в КНДР оценили перспективы переговоров с США о денуклеаризации полуострова.