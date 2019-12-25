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Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

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Это произошло недалеко от Одессы.

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США. Об этом через Facebook написало командование Воздушных сил ВСУ. Ведомство заявило, что испытания состоялись 23 декабря

Два бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над Черным морем маневры. Они считаются типичными для авиационного удара крылатыми ракетами. После выполнения задания самолеты вернулись на аэродром. Целью России стал эсминец USS Ross, который пришвартовался накануне в порту Одессы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24

Теги: ракетный удар, сша, эсминцы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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