Это произошло недалеко от Одессы.

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США. Об этом через Facebook написало командование Воздушных сил ВСУ. Ведомство заявило, что испытания состоялись 23 декабря

Два бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над Черным морем маневры. Они считаются типичными для авиационного удара крылатыми ракетами. После выполнения задания самолеты вернулись на аэродром. Целью России стал эсминец USS Ross, который пришвартовался накануне в порту Одессы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24