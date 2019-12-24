В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

Его цель неизвестна.

В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross DDG71. Об этом сообщило местное издание "Думская". Журналисты не уточнили цель визита военного корабля на Украину. Известно, что иностранцы прибыли в порт утром 24 декабря.

Эсминец пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу. Напомним, что в 2016 году Ross вместе с десантным кораблем участвовал в международных учениях "СиБриз". Эти испытания также проводились на территории Одессы на Украине.

За 2019 год суда НАТО заходили в акваторию Черного моря 30 раз, из которых 15 пришвартовывались в Одессе. Конкретно Ross приписан в морской военной базе Норфолк в штате Виргиния. Он спущен на воду в 1996 году. Его экипаж составляет 337 человек. Среди вооружения эсминца значатся 90 штатных пусковых установок для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Одессе загорелось здание колледжа. Есть погибшие и пострадавшие.