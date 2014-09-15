Сергей Дейнеко рассказал о проекте "Стена".

Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом журналистам "РБК-Украина" сообщил руководитель пограничной государственной службы Сергей Дейнеко. При этом чиновник напомнил, что общая протяженность границы с РФ составляет около двух тысяч километров. На 70 километрах специалисты натянули колючую проволоку, на 100 км - разместили металлический забор. Укрепительные работы проведены на 330 километрах рокадной дороги.

Сергей Дейнеко подчеркнул, что укрепления находятся в Черниговской и Харьковской областях. Проект ранее носил наименование "Стена", но был свернут после растраты денежных средств. В отношении исчезновения денег ведется уголовное расследование. Стоимость реализации проекта составляла четыре миллиарда гривен. Затем властям пришлось снизить затраты до 2,5 млрд гривен. Данный показатель практически полностью освоен.

В текущем году власти запланировали направить на обустройство государственной границы порядка 338 млн гривен.

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