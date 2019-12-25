ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии

Вооруженные силы Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии. Об этом специалисты заявили в официальных аккаунтах в социальных сетях. Они отметили, что инцидент зафиксирован во время выполнения штатных задач авиации ночью 29 апреля.
При патрулировании в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер.
заявление ВС Польши
Напомним, что ранее Минск обвинил Варшаву в повторном нарушении воздушного пространства страны. Первый случай военные республики зафиксировали в начале апреля. В Минобороны Белоруссии определили борт-нарушитель как Ми-24. Вертолет находился над территорией населенных пунктов Козловичи и Теребунь.
Фото: Pixabay.com, Telegram/Sputnik Беларусь
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