ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии

Варшава отметила, что инцидент произошел по случайности.

Вооруженные силы Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии. Об этом специалисты заявили в официальных аккаунтах в социальных сетях. Они отметили, что инцидент зафиксирован во время выполнения штатных задач авиации ночью 29 апреля.

При патрулировании в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер. заявление ВС Польши

Напомним, что ранее Минск обвинил Варшаву в повторном нарушении воздушного пространства страны. Первый случай военные республики зафиксировали в начале апреля. В Минобороны Белоруссии определили борт-нарушитель как Ми-24. Вертолет находился над территорией населенных пунктов Козловичи и Теребунь.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Sputnik Беларусь