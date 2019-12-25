Силы ВВС и ПВО республики засекли иностранный вертолет Ми-24.

Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ. Об этом журналистам рассказали в местном Минобороны. Военные уточнили, что инцидент зафиксирован второй раз за месяц. Нарушение госграницы произошло 29 апреля около двух часов ночи (время совпадает с московским) около населенного пункта Козловичи. Иностранную авиацию засекли средства радиолокационной разведки ВВС и силы ПВО.

Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 02:03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО. пресс-служба Минобороны Белоруссии

В связи с происшествием в военное ведомство Белоруссии вызван польский атташе при посольстве Варшавы. Ему выразили озабоченность повторением ситуации с нарушением воздушного пространства. Чиновники напомнили коллегам о необходимости проведения расследования по данному факту, а также информировании Минска о его результатах.

В Польше отреагировали на нарушение эсминцем США российской границы.

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