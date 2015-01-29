Сабрина Сингх переадресовала за реакцией на инцидент к властям Украины.

Киевский режим не отправлял американскому министерству по обороне запросы по поводу оказания помощи в связи с потерей в региональном конфликте с Москвой первого поставленного истребителя F-16 производства США. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что вопрос должен быть переадресован именно украинским властям.

Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом. Я просто не собираюсь вдаваться в цифры относительно того, сколько F-16 находится на Украине. Пусть они говорят об этом сами. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Дополнительно сотрудница профильного ведомства отказалась сообщить СМИ, сколько американских истребителей этой модели сейчас находится на украинской земле.

В США заявили о наличии вопросов по целям и задачам вылазки ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Now