Киевский режим не отправлял американскому министерству по обороне запросы по поводу оказания помощи в связи с потерей в региональном конфликте с Москвой первого поставленного истребителя F-16 производства США. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что вопрос должен быть переадресован именно украинским властям.
Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом. Я просто не собираюсь вдаваться в цифры относительно того, сколько F-16 находится на Украине. Пусть они говорят об этом сами.
Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона
Дополнительно сотрудница профильного ведомства отказалась сообщить СМИ, сколько американских истребителей этой модели сейчас находится на украинской земле.
В США заявили о наличии вопросов по целям и задачам вылазки ВСУ в Курской области.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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