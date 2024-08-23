Сабрина Сингх указала на попытки властей США уточнить стратегические цели ВСУ в российском приграничье.

Вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области остаются у властей США даже после пояснений со стороны киевского режима. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что к настоящему моменту в администрации Белого дома лучше понимают действия Вооруженных сил Украины в российском приграничном регионе. Однако Сабрина Сингх не ответила на ряд вопросов от СМИ и отказалась упомянуть, поддерживает ли Вашингтон данную вылазку со стороны ВСУ.

Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании о создании буферной зоны. Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

В США допустили удары ВСУ американским оружием по Курской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Now