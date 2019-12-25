"Газпром" переплачивает 30% за поставленное топливо.

Украина назвала переплату России за транзит газа. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. По словам чиновника, за 2020 год объем топлива из РФ через Украину достиг показателей в 52-55 млрд кубометров. Запланированные и обязательные к оплате считаются 65 млрд кубометров газа.

Сергей Макогон добавил, что прогноз основывается на том, что российская компания "Газпром" за первое полугодие использовала 77 процентов забронированных мощностей. Специалисты прокачали 150-152 млн кубометров газа ежесуточно.

На Украине объяснили, что переплата за поставленное топливо составила 30 процентов, так как "Газпром" переводит средства за выкупленные мощности в полном объеме. Согласно условиям нового соглашения РФ заплатит за поставки 65 млрд кубометров в 2020 году, а также за поставки 40 млрд кубометров газа в следующие четыре года.

"Газпром" приостановил поставку газа через Польшу.